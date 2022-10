Tanto spavento, questa mattina a Seregno, per un 15enne investito sulle strisce pedonali.

Attraversa sulle strisce, 15enne investito

E' successo alle 7.40 di oggi, venerdì 21 ottobre, all'incrocio tra via Parini e via Beccaria: il 15enne, che stava andando a scuola a piedi, stava attraversano le strisce pedonali. Era quasi arrivato dall'altra parte delle "zebre" quando è stato investito da un'auto in viaggio sulla corsia di marcia in direzione Meda.

In ospedale per accertamenti

Soccorso dagli operatori di un'ambulanza di Avis Meda, il ragazzino, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti, in via precauzionale. La Polizia Locale di Seregno è stata impegnata fino alle 9 per i rilievi che saranno utili a ricostruire le dinamica dell'incidente e attribuire le responsabilità.