Stava rientrando a casa a piedi quando, sulle strisce pedonali di via De Medici, all'altezza del giardinetto che collega Molinello a Baruccana di Seveso, è stata falciata da un'auto: Maria Teresa Busato, 84 anni, è morta all'ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivata in condizioni disperate.

Attraversa sulle strisce pedonali, 84enne falciata da un'auto

Il drammatico incidente stradale è avvenuto alle 17.40 di ieri, giovedì 12 dicembre, su una delle principali arterie del quartiere Molinello di Cesano Maderno. La donna stava rincasando a piedi quando, mentre attraversava la strada, è stata investita da una Bmw e sbalzata sul marciapiede. L'auto, al cui volante c'era un uomo, viaggiava in via De Medici in arrivo da via Po.

La corsa disperata in ospedale

Soccorsa dal personale del 118, inviato sul posto in codice rosso, l'anziana è stata trasportata in ambulanza dalla Croce Bianca di Cesano Maderno all'ospedale Niguarda di Milano con le manovre di rianimazione in corso. Una corsa inutile. L'84enne è morta poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di rito e per disciplinare la viabilità.