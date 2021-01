Attraversa sulle strisce, viene investito da un’auto. Trasportato al Niguarda in codice giallo un 46enne travolto venerdì pomeriggio in via XXV Aprile davanti al supermercato

Attraversa sulle strisce, viene investito da un’auto

Stava attraversando la strada, è stato investito da un’auto sulle strisce pedonali. Questa la ricostruzione della Polizia Locale dell’incidente avvenuto venerdì pomeriggio in via XXV Aprile a Limbiate, davanti al supermercato Eurospin. Il pedone, un uomo di 46 anni, è stato colpito da una vettura in transito intorno alle 18,20.

In ospedale in codice giallo

Per soccorrerlo sono intervenute l’auto medica e un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato accompagnato sempre in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Su posto anche la Polizia Locale per i rilievi.