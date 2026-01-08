Aule fredde, alunni rimandati a casa alla primaria di Colnago

Un guasto alla caldaia, caloriferi spenti e aule fredde. Non è stato sicuramente il rientro che si aspettavano le famiglie degli alunni della scuola elementare “Gianni Rodari” di Colnago, frazione di Cornate d’Adda, e nemmeno la stessa dirigenza scolastica.
Aule fredde, alunni rimandati alla primaria di Colnago
I problemi sono stati riscontrati proprio la mattina di ieri, mercoledì 7 gennaio, quando purtroppo per via di un guasto alla caldaia le temperature dentro alle aule dell’istituto purtroppo non salivano.
Immediata la chiamata al Comune che si è subito attivato per contattare i tecnici della caldaia per cercare di individuare quale fosse il problema e tentare di risolverlo. Nel frattempo però il dirigente scolastico, il professor Luca Danilo Melchiorre Biglino, non ha potuto far altro che contattare le famiglie per farle arrivare a scuola a prendere i propri figli.
Le temperature all’interno dell’edificio infatti non permettevano il regolare svolgimento dell’attività didattica.
Le parole del dirigente scolastico
“Purtroppo non abbiamo potuto fare diversamente – ha spiegato proprio il dirigente scolastico – Abbiamo immediatamente contattato il Comune che si è subito adoperato per risolvere il problema. I lavori di riparazione del guasto sono tutt’ora in corso e quindi anche oggi, giovedì 8 gennaio, gli alunni della scuola di Colnago sono rimasti a casa. L’auspicio è quello che i tecnici riescano a riparare il guasto durante la giornata odierna, permettendo così alla caldaia di tornare regolarmente a funzionare e alle temperature di salire, in modo così da riaprire la scuola domani”.