Aule fredde, alunni rimandati a casa alla primaria di Colnago

L'episodio si è verificato ieri, mercoledì 7 gennaio. Oggi giovedì 8 sono ancora in corso i lavori di riparazione e la scuola della frazione di Cornate è tutt'ora chiusa

Un guasto alla caldaia, caloriferi spenti e aule fredde. Non è stato sicuramente il rientro che si aspettavano le famiglie degli alunni della scuola elementare “Gianni Rodari” di Colnago, frazione di Cornate d’Adda, e nemmeno la stessa dirigenza scolastica.

Aule fredde, alunni rimandati alla primaria di Colnago

I problemi sono stati riscontrati proprio la mattina di ieri, mercoledì 7 gennaio, quando purtroppo per via di un guasto alla caldaia le temperature dentro alle aule dell’istituto purtroppo non salivano.

Immediata la chiamata al Comune che si è subito attivato per contattare i tecnici della caldaia per cercare di individuare quale fosse il problema e tentare di risolverlo. Nel frattempo però il dirigente scolastico, il professor Luca Danilo Melchiorre Biglino, non ha potuto far altro che contattare le famiglie per farle arrivare a scuola a prendere i propri figli.

Le temperature all’interno dell’edificio infatti non permettevano il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Le parole del dirigente scolastico