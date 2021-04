Aumentano ancora i decessi legati al Covid

Aumenta il numero di cittadini di Seveso morti a causa del Coronavirus: il conto sale a 64, una persona in più in una settimana

Il conto dei decessi per il Covid

Regione Lombardia ha aggiornato il sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Il bollettino riporta ora 2.177 nominativi (+63 in una settimana), di cui i deceduti sono diventati 64, una persona in più rispetto al bollettino di 8 giorni fa.

Tra i 2.113 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 139 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.917 sono guariti (in 117 nell’ultima settimana).

Il capitolo scuole

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, la scorsa settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di una docente della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, la cui classe, limitatamente agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che svolgevano attività in presenza, è stata posta in isolamento domiciliare (quarantena).