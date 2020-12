Auto a fuoco a Limbiate, pompieri al lavoro la notte di Natale FOTO

Auto a fuoco a Limbiate: è successo nella notte di Natale, tra giovedì 24 dicembre 2020 e venerdì 25.

Auto a fuoco a Limbiate

Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Quello che è sicuro è che un’automobile ha preso fuoco quindici minuti dopo la mezzanotte. La quattro ruote era posteggiata in via dei Mille, nel piazzale del distributore di carburante Q8.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di Monza e Brianza, con l’autopompa da Bovisio Masciago. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

TORNA ALLA HOME