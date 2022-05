All'altezza di Desio centro

Dopo un tamponamento la vettura è stata avvolta dalle fiamme.

Auto a fuoco dopo un incidente: intervento dei pompieri in Valassina.

Auto a fuoco dopo un tamponamento

Poco prima delle 8 di oggi, venerdì 13 maggio 2022, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS36, in direzione Milano, all'altezza dell'uscita Desio Centro, per spegnere le fiamme che hanno avvolto una vettura dopo un tamponamento. Sul posto è stata inviata l'autopompa del distaccamento di Seregno. I pompieri hanno prontamente domato il rogo.

Sul posto anche Polizia Stradale e ambulanza

Sul posto anche la Polizia Stradale, per i rilievi di rito, e un'ambulanza di Seregno Soccorso. Per la 28enne alla guida dell'auto non è stato necessario il trasferimento in ospedale.