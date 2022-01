Auto a fuoco e aggressione a Monza, incidente ad Arcore

Sirene di notte

Intervento dei pompieri in via Grigna, Carabinieri e soccorritori in via Cremona.

Un'auto a fuoco e un'aggressione a Monza, un incidente ad Arcore. I principali interventi sul territorio nella notte tra sabato e domenica 9 gennaio 2022.

Auto a fuoco in via Grigna

Intorno alle 22 di sabato un'autopompa del comando dei Vigili del Fuoco di Monza è accorsa in via Grigna per l'incendio di un'autovettura in via Grigna, nel Comune di Monza. I pompieri hanno domato le fiamme, indagini in corso per risalire alla natura del rogo.

Aggressione e intossicazione etilica

Sempre nel Comune monzese, intorno all'1.35, in via Cremona sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118 per un'aggressione in cui ha avuto la peggio un 19enne, trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Poco dopo, all'1.44, i sanitari sono stati chiamati in via Fiume per una 19enne che ha esagerato con l'alcol e si è sentita male. Anche lei è stata portata al nosocomio monzese in codice giallo.

Malore a Trezzo e incidente ad Arcore

Intorno alle 5.11 un 38enne si è sentito male in via Amendola a Trezzo sull'Adda. E' stato accompagnato in ambulanza in codice verde all'ospedale di Vimercate. Pochi minuti dopo, alle 5.19 Carabinieri e ambulanza sono intervenuti in via Gilera ad Arcore per un incidente tra auto in cui è rimasto ferito un 58enne trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate.