Auto a fuoco finisce distrutta. E’ successo nel pomeriggio di ieri ad Agrate. Sul posto Vigili del fuoco e Forze dell’ordine.

Auto a fuoco ad Agrate

Erano circa le 17 di ieri, sabato 30 gennaio 2021, quando i Vigili del fuoco sono stati allertati per un’auto, una Chrysler, che aveva preso fuoco.

Gli uomini del distaccamento di Vimercate sono intervenuti con un’autopompa con serbatoio in via delle Industri all’altezza del civico 71 e non hanno impiegato molto a domare le fiamme, non hanno potuto evitare però che l’auto, parcheggiata a lato strada, andasse pressoché distrutta.

Sul luogo del rogo, unitamente ai Vigili del fuoco vimercatesi, sono intervenute anche le Forze dell’ordine. Fortunatamente non ci sono stati feriti; il fuoco probabilmente si è propagato a causa di un corto circuito ma l’esatta dinamica verrà probabilmente evidenziata in seguito.

Altro rogo ieri in Brianza

Sempre ieri i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Brianza per un incendio a un capanno degli attrezzi a Seregno.