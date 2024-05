Intervento dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa a Bovisio Masciago.

Auto a fuoco in una corte a Bovisio

I pompieri intorno all'una e trenta si sono portati in Piazza Wolfgang Amadeus dove poco prima aveva preso fuoco un'autovettura parcheggiata all'interno di una corte residenziale. A causa della vicinanza del veicolo ad una struttura adibita come ex fienile, la stessa è rimasta coinvolta nell'incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto hanno lavorato tre quadre: l'autopompa da Bovisio Masciago, l'autopompa da Desio e l'autobotte da Lazzate.