Auto a fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco

Auto a fuoco, nella tarda serata di ieri, domenica 31 marzo, a Nova Milanese

Auto a fuoco

Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un'autovettura in transito in via Aldo Moro. E' successo intorno alle 22.

Le persone a bordo hanno abbandonato rapidamente la vettura e si sono messe in salvo.

Pompieri in azione

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate l'autopompa da Desio e l'autobotte da Bovisio Masciago. I pompieri hanno estinto rapidamente l'incendio.