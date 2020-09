Auto a fuoco nei campi ad Agrate FOTO

Auto a fuoco nei campi ad Agrate. Intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri nei pressi della strada comunale Caponago Carugate.

I Vigili del fuoco di Vimercate sono intervenuti nella serata di ieri, domenica 20 settembre, in territorio di Agrate Brianza per l’incendio di un’autovettura. La macchina è stata trovata in fiamme in mezzo ai campi nei pressi della strada comunale Caponago Carugate.

I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri: al momento le cause del rogo sono ignote. Non si registrano feriti.

