Auto a fuoco nel rione di San Bernardo a Carate Brianza: danneggiati anche due veicoli

Paura nel rione di San Bernardo a Carate Brianza dove un’auto ha preso fuoco all’improvviso.

E’ successo oggi, venerdì 13 febbraio, attorno all’ora di pranzo nell’area del posteggio di via don Minzoni a pochi passi dall’edicola e dove il lunedì si svolge il mercato settimanale.

Sul posto i Vigili del fuoco

Le fiamme dal vano motore hanno velocemente avvolto il veicolo, una station wagon, che era parcheggiata a ridosso del muro di cinta di Villa Cusani Confalonieri, estendendosi in poco tempo anche a due utilitarie posteggiate a fianco che hanno subìto danni.

Sul posto sono intervenuti prima alcuni addetti del vicino autolavaggio con gli estintori, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza la zona insieme agli agenti della Polizia locale e ai Carabinieri. Durante le operazioni di spegnimento e per garantire le condizioni di sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso sia da via Claudio Cesana sia da via Don Minzoni.

Sono in corso gli accertamenti, ma non è da escludere che l’auto abbia preso fuoco accidentalmente forse per un cortocircuito all’impianto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.