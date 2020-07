Auto a fuoco, paura a Cesano Maderno.

Vigili del Fuoco in azione a Binzago

Vigili del Fuoco e Polizia Locale in via Tagliamento, a Binzago di Cesano Maderno, oggi, sabato 25 luglio 2020, per domare un incendio divampato da un’auto.

Auto a fuoco, paura a Cesano Maderno

L’auto, con targa straniera, era parcheggiata sotto le finestre di un’abitazione. Le lingue di fuoco hanno «mangiato» in particolare la parte anteriore della vettura, ma anche una finestra della casa sotto cui era ferma. Hanno anche danneggiato parte della cucina dell’abitazione. Il tempestivo intervento dei pompieri di Bovisio, chiamati intorno alle 11, ha evitato conseguenze più gravi.

Auto si incendia per autocombustione

In una manciata di minuti il rogo è stato spento evitando che le fiamme si propagassero alla casa. Indaga la Polizia Locale, intervenuta sul posto per chiudere l’accesso alla strada e consentire ai Vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. Tra le ipotesi quella che l’auto sia andata a fuoco per autocombustione.

TORNA ALLA HOME