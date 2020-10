Auto a fuoco sulla Tangenziale Est: intervengono i pompieri FOTO

Auto a fuoco sulla Tangenziale Est: intervengono i pompieri. I Vigili del fuoco sono intervenuti in direzione Lecco, nel tratto tra Vimercate e Carnate.

Intervento di una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, oggi, martedì 27 ottobre, lungo la Tangenziale Est, nel tratto tra Vimercate e Carnate, in direzione Lecco. Qui, intorno alle 17, una vettura ha preso fuoco per cause ancora in corso d’accertamento. I pompieri hanno subito raggiunto il luogo dell’incendio, nel tratto vimercatese della A51, riportando in breve tempo al situazione in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco sono intervenute anche le Forze dell’ordine.

