Auto a fuoco, Vigili del Fuoco a Cesano Maderno

Le fiamme si solo alzate al cielo intorno alle 23. Ieri, venerdì 19 luglio, due auto sono andate a fuoco a Cesano Maderno.

Auto a fuoco, Vigili del Fuoco in azione

Le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Pavia, al Villaggio Snia, per un incendio che ha coinvolto due autovetture parcheggiate a lato strada, una distante dall'altra. Non risultano coinvolti feriti.

Indagini in corso

Sul posto per estinguere l'incendio l'autopompa del distaccamento dei volontari di Seregno, l'autopompa da Desio, l'autopompa dalla sede centrale di Monza e l'autobotte da Lazzate. Sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Indagini in corso.