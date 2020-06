Auto abbatte palo della luce, traffico in tilt a Ornago. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, lungo via Santuario.

Strada parzialmente chiusa

Lo schianto è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30. Un’auto, che percorreva via Santuario in direzione centro paese, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo della luce. Illeso il conducente. Quest’ultimo è stato letteralmente divelto dal terreno, ma fortunatamente è rimasto sospeso dopo essere finito su un traliccio dell’elettricità. Immediato l’intervento delle Forze dell’ordine, chiamate a gestire il traffico in una delle vie più trafficate del paese, soprattutto nelle prime ore della giornata. Sul posto si sono portate tre pattuglie del corpo di Polizia locale Brianza Est e i Vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza il palo traballante. La strada risulta ancora parzialmente chiusa con importanti conseguenze sul traffico veicolare.

