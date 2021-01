Auto Amica senza sosta anche nell’emergenza Covid

Quasi 94mila chilometri percorsi e oltre cinquemila servizi. Nonostante le difficoltà per l’emergenza sanitaria del Covid, è positivo il bilancio di Auto Amica Seregno nell’anno della pandemia ma si cercano nuovi volontari.

Auto Amica, percorsi quasi 94mila chilometri

Quasi 94mila chilometri percorsi e oltre cinquemila servizi, di cui poco meno di tremila per il Comune di Seregno. Nell’anno della pandemia sono questi i numeri di Auto Amica Seregno, l’associazione di promozione sociale impegnata nell’accompagnamento di persone over 60enni presso ospedali e strutture sanitarie. Dalla sede di Desio sono stati effettuati quasi tremila servizi, oltre centomila i chilometri percorsi dai mezzi, compresi i trasporti nei centri diurni disabili fra cui Desio e Cesano.

Per il Covid in calo i volontari

“Durante l’emergenza del Covid, l’associazione ha risposto alle numerose richieste dei cittadini con i suoi volontari, anche se in misura ridotta del cinquanta per cento – commenta lo “storico” presidente, Giancarlo Manzotti – Ringraziamo tutti i volontari che si sono adoperati per soddisfare le richieste delle persone più fragili, ma siamo alla ricerca di nuovi volontari da integrare nell’organico per sopperire alle carenze dovute all’emergenza sanitaria”. Alcuni volontari si sono ritirati per questioni di età, altri per il timore del contagio del coronavirus.

On line il nuovo sito dell’associazione

Nonostante le difficoltà, il presidente Giancarlo Manzotti resta comunque fiducioso sul futuro. Per il rilancio si pensa all’accreditamento tramite l’Ambito di Seregno anche nei Comuni di Meda e Giussano, intanto è on line il nuovo sito (www.auto-amica.it), che sarà ultimato entro giugno con la possibilità delle prenotazioni dei trasporti on line. A seguire verrà aperta anche la pagina Facebook associativa.

