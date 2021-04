Auto bruciata nel cortile della case Aler. All’alba di questa mattina sono accorsi a Limbiate i Vigili del Fuoco di Desio e Bovisio Masciago

Una vettura in fiamme nel cortile ha svegliato di soprassalto di residenti delle case Aler di via XXV Aprile. L’incendio è divampato questa mattina, sabato 17 aprile, al quartiere Pinzano. Alle 6.45 sono accorsi due mezzi dei Vigili del Fuoco, l’autopompa del distaccamento di distaccamenti di Desio e l’autobotte del comando di Bovisio Masciago per spegnere le fiamme che avevano avvolto una Peugeot parcheggiata davanti ai palazzi al civico 88. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Desio. Al momento non sono ancora note le cause che hanno scatenato l’incendio.