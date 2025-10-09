Rimane avvolto dal mistero l’atto vandalico avvenuto nella serata tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre nel parcheggio del complesso abitativo di via per Vimercate ad Ornago.

Auto bruciate e muri imbrattati, scoppia la paura in paese

Attorno alle 23.30 alcuni ignoti hanno infatti dato fuoco ad una delle automobili parcheggiate. Le fiamme nel giro di pochi istanti hanno interamente divorato il mezzo e si sono presto propagate dalla vettura, avvolgendo anche altre due automobili parcheggiate a fianco. Immediata la chiamata ai soccorsi che sul posto ha portato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’ambulanza. Mentre i pompieri si sono messi al lavoro per domare le fiamme, gli uomini dell’Arma hanno invece cercato di raccogliere informazioni sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio sembrerebbe che ad agire siano stati almeno in tre. Arrivati a bordo di una vettura, avrebbero appiccato le fiamme all’auto, dopodichè si sarebbero dati alla fuga lasciando perdere le proprie tracce. A dare l’allarme sarebbero stati poi i residenti, che accortisi dell’accaduto hanno immediatamente composto il numero unico dell’emergenza 112, portando così nel giro di poco tempo sul posto, come detto, i soccorsi.

L’episodio avvenuto nella serata di venerdì, non risulta però l’unico preoccupante subito dai residenti del complesso abitativo di via per Vimercate. Nelle serate precedenti all’incendio infatti, alcuni individui si sarebbero introdotti all’interno delle aree comuni degli stabili, imbrattando porte, muri ed automobili con della vernice. Gesti che non avrebbero una spiegazione logica e che portano i residenti della via ad interrogarsi sul perchè dell’accaduto. Visti i due episodi così ravvicinati, il collegamento più logico porterebbe a pensare che entrambe le azioni siano connesse l’un l’altra.

Il commento del sindaco

Venerdì sera sul posto è arrivato anche il sindaco Daniel Siccardi, che allertato dell’accaduto si è recato in via Per Vimercate, per verificare la situazione.

«Ci tengo ad esprimere tutta la mia solidarietà e la vicinanza verso le famiglie che abitano lì per questi ignobili atti vandalici che hanno subito – sottolinea Siccardi – Allo stesso tempo ringrazio i soccorsi e le Forze dell’Ordine intervenute, con l’augurio che i responsabili vengano presto individuati e paghino per quello che hanno fatto».

Spetterà dunque ai Carabinieri, cercare di capire il perchè di questi gesti apparentemente insensati, e allo stesso tempo cercare di rintracciare i responsabili dell’accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.