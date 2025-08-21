Incastrato dalle telecamere

Auto bruciate, identificato e denunciato l'autore dell'incendio

I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile che aveva agito in via Alfieri: è un 50enne residente in città.

Desio
Pubblicato:

Identificato e denunciato l'autore dell'incendio di quattro auto risalente alla notte dell'11 agosto 2025 in via Alfieri a Desio.

I Carabinieri della Stazione di Desio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza un cinquantenne italiano, residente a Desio, per i reati di incendio doloso ed evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto nell’ambito di un altro procedimento penale. L’uomo è gravemente indiziato di aver innescato l’incendio che, la notte dello scorso 11 agosto, in via Alfieri, ha distrutto tre autovetture, danneggiandone gravemente una quarta.

Le indagini, supportate dall’acquisizione di immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, già all’esito delle prime risultanze acquisite hanno indirizzato l’attenzione sull’utilizzatore di una delle autovetture incendiate, nella cui disponibilità, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati reperiti indumenti e oggetti corrispondenti a quelli ritratti nei
fotogrammi che immortalano l’autore nell’atto di dirigersi verso le autovetture incendiate trasportando una tanica ritenuta contenere, all’evidenza dei fatti, liquido infiammabile utilizzato per
appiccare il fuoco.

Proseguono le indagini per capire il movente

Le indagini proseguono sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria brianzola anche al fine di individuare l’esatto movente dell’atto. Si precisa che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

