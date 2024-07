Auto cannibalizzata: i ladri portano via cofano, portiere, fari, volante, cambio e computer

Quando la mattina è sceso in strada per salire in auto per recarsi al lavoro non voleva credere ai propri occhi.

Audi smontata pezzo a pezzo dai ladri a Vimercate

Della sua "Audi Q5" non restava praticamente più nulla. Un furto incredibile avvenuto la notte precedente, a Vimercate, messo a segno da mani espertissime. Perché i ladri hanno realizzato un lavoro a dir poco certosino, da veri professionisti dei furti su auto.

Presi cofano, portiere, radiatore, fari, volante, cambio, plancia e computer

Dell’Audi infatti non c’erano più il cofano, il radiatore, le portiere anteriori, i fari, il volante, il cambio e la plancia con il computer di bordo. Un colpo incredibile, sia per l’abilità dei malviventi sia perché il tutto è avvenuto lungo la strada, a cielo aperto (i ladri hanno agito senza curarsi di poter essere visti da passanti o residenti), nel quartiere Nord della Città, nella zona di via Motta. Il danno ammonta a parecchia migliaia di euro. Al proprietario non è rimasto altro che recarsi alla caserma cittadina dei carabinieri per sporgere denuncia.

Una piaga

Una vera e propria piaga, anche e soprattutto sul nostro territorio, quella degli assalti alle auto di valore e di grossa cilindrata, che vengono letteralmente cannibalizzate. Decine i furti messi a segno negli ultimi mesi a Vimercate e nei comuni limitrofi.