Auto cannibalizzata in via Miglio: «Mi hanno spolpato la macchina»

«Mi hanno letteralmente spolpato la macchina». E’ incredulo Carlo Alberto Mercandelli per quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana in via Gianfranco Miglio a Biassono, nella zona chiamata «Borgo della Seta».

Auto cannibalizzata in via Miglio a Biassono

«Io e mia moglie siamo usciti di casa alle 7.30 per portare i bimbi a scuola e abbiamo trovato la nostra auto, un’Audi Q5 Sportback, completamente smontata - racconta Mercandelli il giorno dopo l’accaduto - Ci siamo rimasti veramente male, anche perché questa è una bella zona, solitamente tranquilla».

La banda di ladri che cannibalizza auto di lusso aveva già colpito nel dicembre 2022, sempre in via Miglio. Nel mirino erano finite due macchine, una «Mercedes» e una «Bmw», dalle quali erano stati asportati fanali, volanti, impianti satellitari e tutto ciò che riguarda elettronica di alto livello.

Stavolta la vittima è un pilota italiano, l’unico ad aver indossato la maglia azzurra in tre diverse specialità: motocross, enduro e speedway su ghiaccio.

«Sono originario di Alessandria ma ho comprato casa qui perché mi piace la Brianza - ha commentato Mercandelli - L’unica volta che lascio la macchina fuori, tra l’altro un’auto di pochi mesi, me la ritrovo così». «E’ la terza volta che succede una cosa del genere e queste persone restano impunite - sottolinea un residente in via Miglio, che ha subito un furto simile - Cosa dobbiamo aspettarci la prossima volta? Che ci tirino fuori dalle nostre auto per rapinarci o che vengano a rubare nei box? Sinceramente abbiamo paura e non ci fidiamo più a lasciare fuori la macchina nemmeno per cinque minuti. Non è giusto essere costretti a vivere in queste condizioni, bisogna intervenire».

Il racconto di un'altra vittima