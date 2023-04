A Seregno auto cannibalizzate nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento di proprietà comunale. Prese di mira tre Audi in sosta.

Auto cannibalizzate nel parcheggio in centro

Nella notte fra lunedì e martedì, nel parcheggio di piazza Risorgimento in centro, i ladri hanno rimosso i fari e altri componenti di tre Audi in sosta, una delle quali appartiene alla società del consigliere comunale Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno in minoranza, e candidato sindaco della Lista civica Moratti alle prossime elezioni amministrative.

"I parcheggi sono covi di ladri"

“I cittadini pagano biglietti e abbonamenti, ma i parcheggi di Seregno sono covi di ladri che agiscono indisturbati: zero vigilanza, totalmente insufficiente la videosorveglianza, bisogna intervenire immediatamente”, ha commentato Mariani, che ha proposto la chiusura del parcheggio alle 24 con apertura su chiamata. “Evidentemente avevano bisogno di pezzi di ricambio e sono andati sul sicuro - aggiunge il consigliere - Ormai per i delinquenti a Seregno è più facile rubare nei parcheggi del Comune che per la strada, dove corrono il rischio di essere visti da qualcuno. Infatti sono aperti anche a notte fonda".

Un'altra Audi cannibalizzata in centro

Il consigliere Mariani ha portato come esempio i parcheggi Atm di Milano, che "chiudono con tanto di saracinesca dalla 1 alle 5.30 nei giorni feriali e dalla 1 alle 6 nei festivi e nell’orario di apertura sono vigilati e ben videosorvegliati". I parcheggi di Seregno, gestiti da Sct per conto del Comune, "sono territorio di nessuno e nessuno fa niente, anche se di furti ne capitano di continuo”. Il giorno successivo un’altra Audi è stata cannibalizzata in strada, in via Lamarmora.