Auto contro il guard rail, tre giovani feriti

Ha perso il controllo dell'auto che è finita contro il guard rail: il bilancio è di tre ventenni feriti, ma poteva andare molto peggio

L'auto contro il guard rail

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.15, a Vimercate, lungo via Moriano, la Stra provinciale 215, nei pressi della rotonda con la Tangenziale sud di Vimercate. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'auto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guard rail. Un impatto violento tanto che la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta.

L'allarme è scattato in codice rosso sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e ai Vigili del Fuoco di Vimercate, sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Tutti e tre gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti: due ragazzi di 26 anni e una ragazza di 24. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, poi i tre ventenni sono stati caricati su ambulanze e automedica e trasportati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per ulteriori accertamenti.