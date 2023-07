Auto contro moto a Cesano Maderno, soccorsi attivati in codice rosso. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Mercalli e via Volta.

Auto contro moto, incidente in codice rosso

La collisione tra una moto e un'auto, una Yaris, è avvenuta poco prima delle 15 non lontano dal sottopasso nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il servizio di emergenza e urgenza, allertato subito dopo l'incidente, ha immediatamente attivato i soccorsi in codici rosso. Sul posto, oltre all'automedica, è è portata anche l'ambulanza dell'Avis Meda. I sanitari hanno cercato immediatamente di capire quali fossero le condizioni delle persone rimaste coinvolte, prestando le prime cure.

In via Volta è intervenuta la Polizia Locale

Sul posto, subito dopo l'incidente, sono stati chiamati a operare anche gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno. A loro toccano i rilievi di rito per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e a chiarire le responsabilità. Rispetto ad una prima valutazione, che aveva attivato i soccorsi in codice rosso, l'intervento si è concluso in codice giallo.