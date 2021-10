Auto contro moto, centauro ricoverato in ospedale

Villasanta

L'incidente è avvenuto in via Da Vinci a Villasanta. Il conducente dell'automobile è scappato e ha abbandonato l'auto a 500 metri di distanza

Auto contro moto a Villasanta, in via Leonardo Da Vinci, davanti al distributore di benzina "Alfa Petroli". Il conducente dell'automobile scappa e poi abbandona l'auto semidistrutta a 500 metri di distanza dal luogo dell'incidente. Ora è indagato per omissione di soccorso.

Lo scontro all'alba

Lo scontro, avvolto ancora nel mistero, tra l'automobile e la motocicletta è avvenuto questa notte, sabato 2 ottobre 2021, all'alba, poco prima delle 6.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente sembrerebbe che il coducente dell'auto abbia urtato contro la moto. Successivamente, probabilmente in preda al panico, è scappato e ha abbandonato l'automobile a 500 metri di distanza.

Coinvolto nell'incidente un motociclista di 47 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sfoglia la gallery

A fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente toccherà ai carabinieri della compagnia di Monza, intervenuti in via Da Vinci per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico.

Via Da Vinci è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore ed è stata riaperta solamente verso le 9 di stamattina, sabato 2 ottobre 2021.

Seriamente danneggiati, i mezzi sono stati rimossi dalla società di soccorso stradale Lanzanova.