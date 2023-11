Auto contro moto, giovane centauro soccorso in codice rosso

Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, lunedì 20 novembre 2023, poco dopo le 18 a Villasanta, in via Leonardo da Vinci.

Un 17enne, mentre si trovava alla guida della sua moto, si è scontrato con una automobile quasi all'altezza dell'incrocio con via Meucci.

Sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso, oltre agli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Maurizio Carpanelli.

Centauro ricoverato in codice giallo

I primi ad avvisare i soccorsi sono stati i passanti che hanno assistito all'incidente. Inizialmente le condizioni di salute del giovane sembravano gravi, infatti i mezzi di soccorso sono arrivati a Villasanta in codice rosso. Fortunatamente il giovane, una volta soccorso, è stato ricoverato all'ospedale in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.

Ora toccherà agli agenti della Polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo torna d'attualità il problema relativo alla sicurezza viabilistica dell'imbocco di via Meucci. Il comitato Circonvallazione Est, da anni, chiede interventi all'Amministrazione comunale per mettere in maggiore sicurezza quel tratto di strada.

La rabbia dei residenti di via Meucci