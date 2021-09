Auto contro moto in centro a Vimercate, due feriti trasportati in ospedale

Auto contro moto in pieno centro a Vimercate, due 17enni feriti trasportati in ospedale fortunatamente non in pericolo di vita.

Nottata di paura quella appena trascorsa a Vimercate, precisamente in via Burago, in pieno centro, sulla strada che collega il ponte di San Rocco con la strada Provinciale a causa di un brutto incidente stradale.

Scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto verso l'una di notte quando una motocicletta "Yamaha", con a bordo due ragazzi di 17 anni, entrambi di Vimercate e una automobile "Citroen C3", condotta da un 21enne e con a bordo altre 4 persone, si sono scontrate.

Un impatto molto violento che ha fatto temere il peggio, tant'è che sul luogo dell'incidente sono arrivate ben tre ambulanze e un'automedica oltre ai carabinieri della Compagnia di Monza.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine a cui toccherà il compito di stabilire le eventuali responsabilità.

Due feriti trasportati in ospedale

Ad avere la peggio sono stati due ragazzi di 17 anni in sella alla motocicletta, che sono stati trasportati all'ospedale San Raffaele di Milano e all'ospedale di Vimercate in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Uno di loro ha riportato la frattura del femore e della clavicola e un trauma cranico cognitivo, mentre l'altro ragazzo che si trovava a bordo della moto ha riportato la frattura di clavicola, tibia e perone oltre ad un trauma cranico.