Auto esce di strada e finisce contro un muro FOTO

Auto esce di strada e finisce contro un muro. L’incidente poco fa in via Gramsci a Seregno: ferito il conducente 47enne di una Fiat Panda.

Auto finisce contro un muro

Incidente intorno alle 15.40 all’altezza del civico 17 di via Gramsci, accanto allo stadio Ferruccio di Seregno. Per motivi tuttora da accertare, una utilitaria è uscita di strada ed è finita contro il muro di cinta del centro sportivo. Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, si trovava un 47enne.

I soccorsi del personale del 118

In via Gramsci sono accorsi i paramedici del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano per prestare i primi soccorsi all’automobilista. Le sue condizioni non erano gravi. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia locale per ricostruire l’accaduto, proprio di fronte alla scuola media Mercalli dalla quale stavano uscendo gli studenti.

Il conducente rimasto illeso

Per l’uomo non si è reso necessario il trasporto con l’ambulanza all’ospedale. Nella fuoriuscita il veicolo è salito sul marciapiede prima di sbattere contro il muro ma nel sinistro, fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli né pedoni. Questa mattina un altro incidente, con più veicoli coinvolti, a Lentate.

Torna alla home page