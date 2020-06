Auto contro ostacolo a Monza, soccorse due giovani di 26 e 29 anni. Ad Agrate intervento dell’ambulanza in una ditta per una puntura di animale: in ospedale una 42enne.

Puntura di insetto ad Agrate

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa in Brianza. Poco dopo l’una i volontari di Avps Vimercate si sono portati ad Agrate Brianza, in un impianto lavorativo di via Archimede, dove hanno soccorso una donna di 42 anni per una puntura di insetto. La 42enne è stata medicata sul posto e poi trasportata in ospedale a Vimercate per gli accertamenti del caso.

Auto contro ostacolo a Monza

Poco prima dell’una e trenta invece la Croce Rossa di Monza e Brianza è stata inviata a Monza, in via Gallarana, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due giovani di 26 e 29 anni. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. I sanitari, dopo le cure sul posto, hanno provveduto a trasportare una delle due giovani ferite in ospedale in codice giallo.

Diversi malori nella serata di ieri

Nella serata di ieri, oltre all’uomo ferito da un’arma da fuoco di cui vi abbiamo parlato qui, si segnalano diversi interventi di soccorso per malore. A Monza, poco prima delle 23, è stata soccorsa una 16enne poi accompagnata al San Gerardo per accertamenti in codice verde mentre alle 22.25, in via Guardi, si è sentito male un 21enne soccorso dai volontari della Croce Rossa di Muggiò e portato in ospedale per accertamenti. A Desio invece si è sentito male un 51enne soccorso in via Cesano Maderno poco prima delle 23 e trasportato in ospedale a Carate in codice verde.

