Auto contro ostacolo sulla Statale 36: feriti due giovani di 19 e 21 anni. L’incidente all’altezza di Briosco, in direzione Sud.

Auto contro ostacolo sulla Statale 36: feriti due giovani

Due giovani di 19 e 21 anni sono rimasti feriti nella notte tra lunedì e oggi, martedì 6 ottobre, a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 36 all’altezza di Briosco. In base alle informazioni fornite da Areu, il mezzo su cui viaggiavano i due ragazzi sarebbe finito contro un ostacolo, mentre procedevano in direzione Sud. Sul posto sono intervenute due ambulanze, da Besana e Giussano, e la Polizia stradale. I due ragazzi sono stati medicati sul posto e poi trasferiti entrambi in ospedale a Desio, uno in codice verde, l’altro in codice giallo.

Soccorsi in serata

Nella serata di ieri invece segnaliamo una caduta in strada a Seregno. Vittima un 41enne soccorso in via Virgilio. Sul posto l’ambulanza dei volontari locali e i Carabinieri della compagnia di Seregno. L’uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice verde.

Intorno alle 21.30 invece un 18enne è stato soccorso in piazza Marconi a Vimercate a seguito di un infortunio in un impianto sportivo. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

TORNA ALLA HOME