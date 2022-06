Auto contro passaggio a livello, paura a Villasanta

Attimi di paura oggi pomeriggio, giovedì 30 giugno 2022, al passaggio a livello di via Baracca, a Villasanta.

Sulla strada che collega Villasanta con la frazione di San Giorgio al Parco, un’auto è andata a sbattere contro la stanga del passaggio a livello che stava per abbassarsi per consentire il passaggio del treno sulla linea Monza-Molteno.

Fortunatamente non ci sono stati feriti

L'incidente, fortunatamente, non ha procurato alcun danno al conducente dell'automobile anche se l'impatto tra la sbarra che si stava abbassando e il parabrezza dell'auto è stato violento a tal punto che il vetro della vettura si è frantumato. Danneggiato anche lo specchietto del lato passeggero. La sbarra è stata strappata dal meccanismo.

Polizia locale sul posto insieme ai tecnici Rfi

Immediatamente gli uomini della Polizia locale, guidati dal comandante Maurizio Carpanelli, sono giunti sul posto per verificare cosa fosse accaduto. Con loro c'erano anche i tecnici di Rfi, arrivati in via Baracca con una squadra dell’emergenza ferroviaria per ripristinare la sbarra divelta. I tecnici sono subito intervenuti per sostituire la sbarra danneggiata.

L’incidente ha provocato rallentamenti sulla tratta ferroviaria. I convogli transitati lungo via Baracca hanno dovuto rallentare la loro corsa e procedere a passo d'uomo.