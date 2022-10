Auto contromano in Valassina: morte madre e figlia. In ospedale un seregnese

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 ottobre, sulla Statale 36, tra Bellano e Dervio. Due donne, madre e figlia residenti a Garlate, hanno perso la vita nel violento schianto tra due auto una delle quali viaggiava contromano lungo la Statale del Lago di Como e dello Spluga.

Auto contromano in Valassina

Due gli autoveicoli convolti nel frontale avvenuto sulla carreggiata direzione Nord poco dopo le 17 di questo pomeriggio. Il flusso del traffico si è immediatamente bloccato. Mobilitate in codice rosso tre ambulanze e due auto mediche. Sul posto hanno operato per i rilievi gli agenti della Polstrada di Lecco intervenuti insieme alle squadre di soccorso medico sanitarie di Areu e ai Vigili del Fuoco.

In ospedale un seregnese

Tre le persone coinvolte. Un uomo di 47 anni, residente a Seregno, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Avrebbe riportato traumi al torace e alla gamba. Per le donne a bordo dell'altra vettura, madre e figlia, di 56 e 27 anni, residenti a Garlate, non c'è stato nulla da fare.