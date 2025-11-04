Auto di lusso cannibalizzate nella notte

Diverse auto di lusso sono state cannibalizzate questa notte a Biassono e Vedano al Lambro.

Auto cannibalizzate

Hanno preso di mira auto di lusso, soprattutto Audi e Bmw, dalle quali hanno asportato pezzi destinati al mercato nero dei ricambi. Il raid, probabilmente messo a segno da una banda, è accaduto questa notte a Biassono e Vedano al Lambro dove diverse auto, parcheggiate all’esterno delle abitazioni, sono state letteralmente “spolpate”.

“Questa mattina ci siamo risvegliati con la macchina senza fari – racconta con rammarico una delle vittime del raid – e abbiamo saputo che sono diverse le auto che sono state prese di mira in diverse zone di Biassono e Vedano. E’ stata sicuramente una banda che ha agito indisturbata per tutta la notte ed è una cosa che, purtroppo, accade tutti gli anni in questo periodo”.

La denuncia ai Carabinieri

Le zone prese di mira sono anche di forte passaggio, ad esempio, il parcheggio del McDonald’s a Biassono e il parcheggio delle scuole di Vedano e anche un’auto parcheggiata davanti alla scuola dell’infanzia Segramora a Biassono.

“Fa impressione vedere le macchine conciate in quel modo – lo sfogo delle vittime dei furti – Siamo andati dai Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. E’ una cosa assurda”.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 novembre 2025.