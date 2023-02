Auto di lusso "divorata" dai ladri in un parcheggio di via Adda

Incredibile furto a Concorezzo nella notte appena trascorsa. Alcuni malviventi hanno letteralmente "divorato" un'auto di lusso in un parcheggio di via Adda 32. Dall'Audi A5 sono stati prelevati portiere, cruscotto, specchietti e persino il cofano.

L'incredibile scoperta

L'incredibile scoperta è avvenuta questa mattina, venerdì 3 febbraio 2023. La giovane proprietaria dell'auto, residente nel quartiere, uscendo di casa si è trovata di fronte uno scenario desolante: la sua auto di lusso, un'Audi A5, è stata infatti letteralmente cannibalizzata da alcuni malviventi, che nella notte appena trascorsa hanno rubato dal veicolo numerosi componenti, dagli specchietti a una portiera, dai tergicristalli al cofano. I ladri non si sono limitati alla carrozzeria, ma si sono accaniti anche contro gli interni della macchina, da cui hanno sottratto volante, cambio e diverse parti elettroniche del cruscotto. Tutti oggetti molto appettibili sul mercato nero, ma anche su Internet.

Carabinieri al lavoro

Su quanto accaduto nel parcheggio di via Adda indagano i Carabinieri di Concorezzo, avvisati dell'accaduto intorno alle 6 di questa mattina. E' probabile che il furto sia avvenuto nelle ore precedenti e che i ladri siano stati in qualche modo "disturbati", visto che non tutti i pezzi pregiati della vettura sono stati asportati.