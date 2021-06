Auto distrutta dalle fiamme nella notte

Un'auto parcheggiata in strada distrutta dalle fiamme. E' accaduto la notte scorsa a Vimercate.

A Vimercate lungo via Milano

L'allarme è scattato attorno alle 3 lungo via Milano, all'altezza del civico 32. Alcuni residenti, svegliati dal bagliore e dal rumore, hanno dato l'allarme. In pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del fuoco volontari del vicino distaccamento di via Brianza, che hanno velocemente spento l'incendio che aveva ormai divorato la vecchia utilitaria.

L'auto abbandonata da diverso tempo, senza gomme

L'auto era già stata segnalata da parecchio tempo in strada, probabilmente abbandonata. Negli ultimi giorni erano anche stati asportati gli pneumatici. Da verificare se l'incendio sia il frutto di un gesto deliberato o di un problema elettrico.

