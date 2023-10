Domenica di fuoco a Seregno. Auto bruciata e intervento dei Vigili del fuoco.

Auto distrutta dal fuoco, pompieri al lavoro

Ieri, domenica 15 ottobre, un'auto è andata a fuoco pochi minuti dopo le 7. L'incendio, che ha completamente distrutto il veicolo, modello Smart, in un'area di sosta in viale Cimitero. Sul posto verso le 7.15 è accorsa una squadra del distaccamento locale dei Vigili del fuoco con un'autopompa. Non sono stati segnalati feriti.