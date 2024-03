Auto in fiamme, pompieri al lavoro

Auto in fiamme, intervento dei pompieri per neutralizzare il fuoco. L'incendio nella prima mattinata di domenica 17 marzo, qualche minuto dopo le 8 in via allo Stadio. All'improvviso una Smart in transito ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale con due autopompe dalla caserma locale del distaccamento permanente e volontario.

Sul posto anche Carabinieri e Seregno Soccorso

A scopo precauzionale è accorsa anche l'ambulanza del 118 di Seregno Soccorso, ma non si sono rese necessarie le cure al conducente rimasto illeso. In via allo Stadio anche una pattuglia dei Carabinieri locali per la ricostruzione dell'accaduto, con ogni evidenza provocato da un guasto meccanico. L'incendio nelle immediate vicinanze del ponte pedonale per l'accesso all'area mercato.