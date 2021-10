Auto finisce contro la recinzione di un ufficio

A Vimercate

Incidente a Vimercate nella notte tra lunedì e oggi, martedì 12 ottobre.

Un'auto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare, è finita contro una recinzione di un ufficio provocando danni alla cancellata. L'incidente è avvenuto nella notte lungo il tratto cittadino della ex Sp 2, all'altezza dell'incrocio con via Santa Sofia. Pesanti anche i danni alla carrozzeria della vettura, come si può vedere dalla gallery sotto riportata.

Non si hanno, al momento, notizie di persone rimaste ferite dopo il sinistro.