Auto finisce fuori strada e contro un palo, paura per tre giovani

Auto finisce fuori strada e contro un palo della luce, paura per tre giovani. E' successo ieri sera, giovedì 26 agosto 2021, in via Ugo Foscolo a Nova Milanese.

Auto fuori strada

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21, all'angolo tra via Ugo Foscolo e la Monza Saronno. Un'automobile, una Seat Ibiza, con a bordo tre giovani, due ragazzi di 22 anni e una ragazza di 23, per motivi ancora da chiarire è finita fuori strada, in mezzo agli alberi, andando a schiantarsi contro un palo della luce.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanze

Sul posto si sono portate due ambulanze della Croce Rossa di Desio e della Croce d'argento di Limbiate, e un'automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani: un ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Desio in codice verde, mentre la ragazza, che ha riportato ferite più gravi, è stata portata al Niguarda in codice giallo. In via Foscolo anche i Carabinieri per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco di Desio.