Auto finisce fuori strada e si ribalta: due persone in ospedale

Paura questa mattina, venerdì 7 giugno, a Cesano Maderno, per un ragazzo e una donna a bordo di un'auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Finisce fuori strada e si ribalta

Una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta intorno alle 7.30 in via Biulé per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo giù da una scarpata. L'auto si è ribaltata.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e soccorritori

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza.

Le persone all'interno del veicolo, un 19enne e una 54enne, sono state soccorse prontamente dal personale dei Vigili del Fuoco, intervenuto con l'autopompa da Desio, e della Croce Bianca di Cesano Maderno, e trasportate in ospedale a Desio in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.