Auto finisce nel lago, salvo il giovane di Meda alla guida

A Dervio un'auto è finita nel lago dopo essere uscita fuori strada, mentre percorreva la Sp72. Salvo per miracolo il conducente, un giovane 25enne di Meda. Tutto è accaduto intorno alle 21.30 della serata di ieri, giovedì 17 agosto 2023.

Auto finita nel lago, salvo il conducente

Il Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto con l'autopompa e la squadra nautica da Bellano e il nucleo Saf di Lecco. E proprio l'arrivo via lago dei soccorsi è stato fondamentale per mettere in sicurezza l'automobilista che, riuscendo a uscire da solo dall'abitacolo, è stato poi affidato alle cure del personale del Soccorso bellanese e dell'automedica del 118 .

La dinamica dell'incidente

Il giovane che era alla guida, un 25enne residente a Meda, di professione operaio, pare giungesse a velocità molto sostenuta da Bellano e, procedendo verso Dervio, abbia perso il controllo finendo per ribaltarsi. Rotolando ha saltato il muretto, scivolando giù per una roccia scoscesa fino a finire direttamente nel lago. L'auto si è inabissata nel giro di pochi istanti e il 25enne è riuscito a uscire e raggiungere la roccia a riva mettendosi così in salvo. Ferito da vetro e lamiere taglienti dell'auto su cui era alla guida, è stato quindi ricoverato in ospedale: è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.