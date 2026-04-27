Auto fuori controllo “decolla” sul marciapiede, sfiorata la tragedia

Due giovani a bordo di un’Alfa fuori hanno travolto i paletti di protezione all’incrocio tra via IV Novembre e via Messa, a Lesmo: solo il caso ha evitato che ci fossero pedoni sul percorso. Sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi

Poteva trasformarsi in un dramma il violento incidente avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 27 aprile, poco dopo le 18.45 a Lesmo, all’incrocio tra via IV Novembre e via Messa. Un’auto con a bordo due giovani, entrambi di 27 anni, è finita fuori strada, abbattendo le protezioni del camminamento pedonale e seminando il panico tra i residenti della zona.

La dinamica: una curva presa ad alta velocità

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni l’auto — che procedeva in direzione Correzzana provenendo dal semaforo della strada Provinciale — avrebbe imboccato la curva a velocità sostenuta. Il conducente, un 27enne, avrebbe perso il controllo del mezzo che, come un proiettile, è salito violentemente sul marciapiede.

L’impatto è stato devastante: la vettura ha letteralmente divelto i paletti di protezione in metallo, terminando la sua corsa con danni ingenti alla carrozzeria.

Poteva essere una strage

Il bilancio, fortunatamente, parla di un grande spavento ma di nessuna vittima, anche se i giovani sono stati soccorsi in codice rosso. Tuttavia, l’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione e paura: a quell’ora e in quel tratto, la presenza di pedoni è frequente.

“Se fosse passato qualcuno in quel momento, staremmo parlando di una strage”, commentano alcuni testimoni oculari ancora scossi dall’accaduto. Senza contare anche il fatto che in quel momento nessuna auto procedeva da Correzzana in direzione Lesmo altrimenti l’impatto sarebbe stato inevitabile.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e il veicolo, insieme a un’ambulanza per prestare le prime cure ai due giovani a bordo e alla Polizia locale di Lesmo. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per accertare l’esatta dinamica e stabilire se l’alta velocità sia stata l’unica causa dello schianto.

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nel centro cittadino, specialmente nelle ore serali, quando il piede sull’acceleratore diventa troppo pesante.