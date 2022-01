Seregno

L'incidente fra via alla Porada e via Ancora nel tardo pomeriggio di giovedì. La conducente 66enne di un'utilitaria trasportata all'ospedale di Desio.

Utilitaria fuori strada alla Porada

Auto fuori strada finisce sopra la rotatoria della Porada e abbatte la scultura in acciaio al centro dell'aiuola. L'incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 27 gennaio, pochi minuti dopo le 19, fra le via alla Porada e Ancona. La conducente di una utilitaria, per cause tuttora da accertare, ha perso il controllo del veicolo in marcia verso la periferia, che è finito sopra la rotonda a ridosso del parco 2 Giugno, realizzata da Gelsia. In quel momento sulla zona c'era un banco di nebbia.

La conducente in ospedale

Sul luogo del sinistro si è portata l'ambulanza della Croce Rossa, attivata in codice giallo, per prestare i primi soccorsi alla conducente. La donna di 66 anni è stata poi trasportata all'ospedale di Desio, ma le sue condizioni non erano considerate gravi. Titolare dei rilievi una pattuglia della Polizia Locale. La rotatoria vicino alle piscine comunali del centro sportivo Trabattoni è uno dei manufatti riqualificati da Gelsia a fronte di una sponsorizzazione per migliorare il decoro urbano.