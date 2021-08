Intervento in codice rosso, poi derubricato in giallo, ieri sera a Limbiate per un incidente avvenuto in via Fratelli Bandiera. Coinvolto un 19enne finito fuori strada con l'auto.

Auto fuori strada a Limbiate: soccorso un 19enne

L'intervento di soccorso è scattato intorno alle 23.30. Sul posto sono giunti, in codice di massima gravità, i volontari della Croce rossa di Varedo e l'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio e i Vigili del fuoco.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto all'altezza del civico 25 di via Fratelli Bandiera e in cui è rimasto seriamente ferito un 19enne, assistito dagli operatori della croce rossa e poi trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.

Saranno ora le Forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso a chiarire con precisione le cause del sinistro stradale.