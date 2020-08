Auto fuori strada in Statale 36: soccorsi due giovani SIRENE DI NOTTE

Auto fuori strada nella notte in Statale 36. L’incidente poco prima dell’una nel tratto tra Verano Paina e Giussano. Due giovani coinvolti; fortunatamente per loro nessuna conseguenza.

Auto fuori strada in Statale 36: soccorsi due giovani

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 26 agosto, in Brianza. La prima chiamata al 112 è arrivata poco prima dell’una per un incidente avvenuto in Statale 36, in direzione Nord, nel tratto tra Verano e Giussano. Si tratta, in base a quanto diffuso da Areu, di un’auto finita fuori strada. Coinvolti due giovani di 18 e 20 anni prontamente soccorsi dall’ambulanza di Seregno. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sempre nella notte segnaliamo due malori: il primo occorso ad una donna di 42 anni raggiunta in via Orazio a Monza poco prima dell’una e trenta e trasportata al Policlinico in codice verde. Intorno alle tre e trenta invece è stato un 35enne a sentirsi male nel piazzale della Stazione a Varedo. I volontari della croce bianca di Cesano, intervenuti sul posto, lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale di Paderno Dugnano.

