Auto fuori strada: nella notte soccorso un 61enne

Un uomo di 61 anni è stato soccorso poco dopo le 4.30 della scorsa notte dopo un incidente stradale. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è arrivata da via Filicata dove, per cause ancora da accertare, il mezzo su cui viaggiava il 61enne è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Cinisello e gli agenti della Polizia locale di Monza. Fortunatamente nessuna seria conseguenza per il 61enne che dopo le cure sul posto è stato trasportato in codice verde al San Gerardo di Monza.

I soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente stradale avvenuto in via Nazionale dei Giovi a Lentate e che ha visto coinvolto un centauro di 33 anni, trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Infine, poco prima della 23 tre ambulanze sono intervenute ad Agrate Brianza, in via Vismara, per un morso di animale. Tre le persone coinvolte: un 17enne, un 62enne e una donna di 56 anni. Una persona è finita al San Gerardo in codice giallo mentre una seconda a Vimercate in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri del gruppo compagnie Monza.

