Auto fuori strada, traffico in tilt in Valassina

Disagi in Valassina, in direzione nord, per un'auto finita fuori strada.

Traffico in tilt in Valassina

Traffico in tilt in Valassina a causa dell'incidente accaduto poco dopo le 14.30, in direzione Lecco, nel tratto Seregno-Sud e Seregno San Salvatore, rilevato dagli agenti della Polizia stradale. Coinvolto il conducente di un'auto, un 37enne rimasto ferito e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo: sul posto sono arrivate l'ambulanza dell'Avis Meda e l'automedica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in Valassina a causa dell'incidente. Durante le operazioni di rimozione del veicolo si sono formate lunghe code in direzione di Lecco. L'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita dagli agenti di Polizia stradale.

Incidente anche a Lissone

Un incidente si è verificato anche ieri sera (domenica 22 agosto 2021) a Lissone in via Statuto, all'angolo con via Solferino. Il sinistro è accaduto intorno alle 23.20 e ha coinvolto due auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Muggiò, per i rilievi di rito, e due ambulanze. Cinque in totale i feriti che sono stati trasportati negli ospedali di Monza e Desio.