Auto con tre giovani a bordo si schianta contro una vettura in sosta

Incidente in viale Edison a Seregno poco dopo le 6.30. Un'auto con tre giovani a bordo è finita contro una vettura in sosta.

Auto si schianta contro una vettura in sosta

Questa mattina, sabato 27 gennaio, pochi minuti dopo le 6.30 incidente in zona Sant'Ambrogio. Un'auto che percorreva viale Edison in direzione di Desio ha invaso l'opposta corsia di marcia ed è finita contro un veicolo in sosta, un'Audi di proprietà di un residente del condominio sul lato opposto della strada, al civico 90.

A bordo tre giovani

A bordo dell'auto viaggiavano due ragazzi di 23 e 22 anni e una ragazza di 21. L'impatto è stato violento, tanto che la vettura in sosta è stata sbalzata contro un albero accanto al marciapiede in prossimità di un parcheggio. Sul posto sono accorse l'Automedica e le ambulanze di Seregno Soccorso e dell'Avis Meda.

Un ferito all'ospedale di Desio

In viale Edison sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi. Alcuni condomini, spaventati per il fragoroso botto, sono scesi in strada con le coperte per prestare la prima assistenza ai coinvolti, viste le temperature rigide del mattino. Uno dei giovani è stato poi trasportato all'ospedale di Desio in codice giallo. Da accertare le cause che hanno provocato lo sbandamento, forse anche la sede stradale resa scivolosa a causa del ghiaccio.